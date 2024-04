Atalanta-Empoli si gioca domenica 28 aprile con fischio d’inizio alle 18

Terminati i quarti di finale delle coppe Europee e sistemata (non senza polemiche) la questione del recupero di Udinese-Roma (partita che sarà terminata giovedì 25 aprile), nel primo pomeriggio di sabato 20 aprile la Lega di Serie A ha pubblicato il calendario di anticipi e posticipi della 34ª giornata di Serie A. Come prevedibile visti gli impegni nelle semifinali di Coppa Italia (mercoledì 24 aprile ritorno a Bergamo con la Fiorentina) ed Europa League (giovedì 2 maggio andata in casa dell’Olimpique Marsiglia), l’Atalanta giocherà la sfida casalinga contro l’Empoli domenica 28 aprile. Il fischio d’inizio è stato fissato alle 18.