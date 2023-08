Atalanta, esame Champions a Berlino: attesa per Touré, ma potrebbe tornare anche Zapata

Adopo ancora out

A questo punto, per Michel Adopo che aveva preso una botta nell’amichevole della scorsa settimana contro la Pro Vercelli uscendo zoppicante dal campo e rimediando una forte contusione alla caviglia destra, sarà complicato recuperare per la trasferta tedesca. Quando potrebbe tornare in campo, almeno per qualche minuto, Duván Zapata che dall’inizio della settimana ha ripreso ad allenarsi con il gruppo, ma che è rimasto precauzionalmente in panchina nel test amichevole di mercoledì 2 agosto contro la Pro Sesto a Zingonia. Ma per sabato 5 agosto – contro la formazione tedesca che in questa stagione giocherà la Champions League – cresce anche l’attesa di rivedere in campo il nuovo acquisto El Bilal Touré, dopo il promettente esordio di 45’ mercoledì contro la Pro Sesto. La comitiva nerazzurra si trasferirà a Berlino nel pomeriggio di venerdì 4 agosto. Per quanto riguarda il dato sui tifosi bergamaschi al seguito della squadra, i biglietti venduti nel settore ospiti, secondo l’ultimo dato disponibile, sono 295.