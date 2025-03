Atalanta, esami per Cuadrado: il colombiano a rischio per l’Inter

Contrordine Cuadrado: il colombiano dovrà sottoporsi ad accertamenti per determinare la natura e l’entità del risentimento al flessore destro rimediato domenica contro la Juventus. Gli esami stabiliranno se ci sia una lesione e di conseguenza quali siano i tempi di recupero: per il momento Cuadrado è a forte rischio per la gara contro l’Inter, domenica 16 marzo al Gewiss Stadium (alle 20,45).