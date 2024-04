Atalanta a Firenze con il vento in poppa

Per i tifosi nerazzurri si tratta solo di piacevoli conferme, quasi tutta la stagione è stata caratterizzata da ottimi risultati, a parte qualche piccolo inciampo. Il più delle volte si è trattato di un’Atalanta brillante con prestazioni anche molto migliori del bottino che poi è stato portato a casa.

A livello individuale, sopra gli altri Carnesecchi (un paio di interventi da portiere di provata classe), Scamacca (bomber di inconfutabile razza) e Miranciuk (la cui conferma all’ultimo momento in estate va considerata una scommessa vinta). Ora, smaltita la giustificata euforia napoletana, attendiamo con altrettanta fiducia la sfida di Coppa Italia in programma la sera di mercoledì 3 aprile a Firenze.

Doppio scontro con i viola per poter accedere alle semifinali di quel torneo che i nerazzurri hanno vinto nel lontanissimo 1963. Al di là della scaramanzia, non sognare in queste condizioni è peccato.