Atalanta, Gasp col dilemma attacco: Samardzic favorito, spera anche Zaniolo

Un dubbio in attacco e uno in difesa in casa Atalanta alla vigilia della gara contro l’Udinese, sabato 11 gennaio al Bluenergy Stadium (ore 15) in Friuli.

Fuori Retegui, Cuadrado e il lungodegente Scamacca, Gian Piero Gasperini deve decidere a chi affidare il ruolo di centravanti nel probabile tridente. L’ex bianconero Samardzic sembra il favorito e in questo caso sarebbe De Ketelaere a partire al centro dell’attacco completato da Lookman, ma può sperare in una chance dal 1’ anche Zaniolo al posto del serbo. Restano in corsa anche Pasalic e Brescianini, ma in questo caso Gasp dovrebbe passare al 3-4-2-1 con il croato o l’ex Frosinone accanto a Lookman alle spalle di Cdk.

La probabile formazione