Atalanta, Gasp con il dubbio attacco a Monza: Cuadrado favorito nel tridente

Palestra e Posch restano a casa e resta il dilemma attacco in casa Atalanta per la gara di domenica 4 maggio (alle 15) a Monza contro i biancorossi di Nesta, fanalino di coda del campionato.

Il dubbio nel tridente

L’esterno e il difensore austriaco non fanno parte dei 21 convocati da Gian Piero Gasperini che in Brianza sembra orientato a confermare gran parte della formazione schierata contro il Lecce con il dubbio sul tridente offensivo: chi tra Cuadrado, Pasalic e De Ketelaere a supporto di Retegui e Lookman? Il colombiano sembra favorito, ma potrebbe anche arretrare sulla fascia destra per Bellanova e liberare un posto in attacco per uno tra Cdk e Pasalic.