Atalanta, Gasp con Ederson e Pasalic: caccia ai 3 punti in casa dopo 105 giorni

Niente da fare per Toloi . Il capitano nerazzurro, alle prese con la pubalgia, ha dovuto dare forfait e non figura tra i 20 convocati per la gara di domenica 6 aprile al Gewiss Stadium (alle 18) contro la Lazio .

Atalanta-Lazio, le ultime di formazione

Ai box anche Scamacca, Scalvini, Kossounou, Posch e Palestra, Gian Piero Gasperini che torna in campo dopo la squalifica ritrova Ederson e va verso il 3-4-1-2 che non dovrebbe presentare grandi sorprese. Il brasiliano, assente a Firenze per squalifica, torna a far coppia in mediana con de Roon, mentre Pasalic dovrebbe avanzare sulla trequarti alle spalle del duo Retegui-Lookman. L’escluso dovrebbe essere De Ketelaere, con Brescianini e più defilato Samardzic alternative a Pasalic.