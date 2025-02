Atalanta, Gasp con i giocatori contati a Verona: Brescianini in pole-position

Piove sul bagnato in casa Atalanta e l’infortunio di Maldini riduce la possibilità di scelta per Gian Piero Gasperini, in vista della gara di sabato 8 febbraio a Verona (alle 15) contro l’Hellas.

Fuori causa Carnesecchi, Kolasinac, Kossounou, Scalvini, Lookman, Scamacca e Maldini, al Bentegodi Gasp confermerà Rui Patricio in porta, con Djimsiti, Hien e uno tra Toloi e Posch in difesa. Nel 3-4-1-2 o 3-4-3 sugli esterni sono favoriti Bellanova e Ruggeri, con de Roon-Ederson coppia mediana, salvo arretramento di de Roon in difesa e inserimento di Pasalic a centrocampo dal 1’. In attacco pressoché certi Retegui e De Ketelaere, Brescianini è in vantaggio su Samardzic e Pasalic per un posto da trequartista o punta aggiunta.