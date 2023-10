Atalanta, Gasp sullo Sturm Graz: «Squadra temibile, ci sarà da lottare»

«Lo Sturm Graz è temibile perché è prima in classifica con un buon vantaggio sul Salisburgo, ha vinto in casa del Rakow, è una partita importante come tutte quelle in Europa». Gian Piero Gasperini avvisa l’Atalanta alla vigilia del match di Europa League contro lo Sturm Graz, in programma giovedì 26 ottobre (18,45) in Austria nella terza giornata del girone D.

L’Atalanta arriva alla sfida con gli austriaci in testa al girone con 6 punti dopo le vittorie contro il Raków e in casa dello Sporting Lisbona. «Serviranno cuore, testa e muscoli, in casa (gli avversari, ndr) si esprimono al meglio, è uno stadio vicino al campo e c’è un calore molto particolare. Ci vorrà un’Atalanta adeguata, queste sono partite equilibrate».

«Koop può giocare»