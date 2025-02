Atalanta, Gasperini: «Bruges squadra intensa e abituata a vincere»

Dopo la partenza ritardata a causa della neve caduta in Belgio,l’Atalanta è sbarcata a Bruges. Alle 20 la conferenza stampa di Gian Piero Gasperini: «Abbiamo visto il Bruges con Juventus e Milan, non assomiglia alle squadre che abbiamo affrontato di recente, è giovane e ha grande intensità. Come tutte le squadre che giocano la Champions, sono abituati a vincere nel loro campionato. Attaccano con tanti uomini, non rinunciano mai a giocare, non calano. Dovremo essere bravi. Se siamo favoriti non lo so, non credo alle percentuali».