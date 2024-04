Atalanta, Gasperini: «Grande stima per Nicola, difficile il match con l’Empoli»

Una sfida fondamentale per la corsa Champions League, con il temuto effetto testacoda da evitare. L’Atalanta sfiderà domenica 28 aprile l’Empoli (ore 18 Gewiss stadium), una «gara difficile» come ribadito da Gian Piero Gasperini nella conferenza stampa alla vigilia del match coi toscani: «Abbiamo la scottatura col Verona in casa, vincevamo 2-0, poi è arrivato un pareggio. Sono stati due punti lasciati così per strada, abbiamo bisogno di vincere questa gara per staccare quelli dietro e avvicinarci il più possibile a quelle davanti. Nicola è un allenatore che stimo molto - ha evidenziato il tecnico -, negli ultimi anni ha fatto dei risultati incredibili come la salvezza ottenuta col Crotone. Ha fatto un percorso incredibile in bici per soddisfare questo voto che aveva fatto - ride Gasperini -. Sta facendo una cosa incredibile anche quest’anno, per loro domani è una partita importantissima per motivi differenti dai nostri, ma questi testacoda hanno sempre dato problemi a tutti. Sarà sicuramente una partita difficile, dovremo fare un’ottima gara per cercare di vincere».