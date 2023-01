Atalanta, Gasperini: «L’obiettivo è tornare in Champions»

«Vorrei raggiungere il massimo in questa stagione: per come siamo messi adesso l’obiettivo è tornare in Champions»: così Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, alla vigilia della prima di ritorno con la Sampdoria (sabato 28 gennaio, ore 20.45 al Gewiss Stadium) : «Per lo scudetto è un po’ dura, a 35 punti siamo già salvi», la battuta del tecnico nerazzurro.