Atalanta, Gasperini: «Noi maturi, ma non tutti» e poi «bacchetta» Zaniolo

«Le dieci vittorie di fila per il momento non vogliono dire nulla. Ci sono anche altre squadre che hanno portato a casa sette otto partite consecutivamente. In questo momento c’è una buona fetta di squadra che è pronta per lottare per traguardi importanti, ma questo non vale per tutti i miei giocatori». Queste le parole di Gian Piero Gasperini, allenatore dell’Atalanta, ai microfoni di Dazn, dopo la vittoria per 1-0 contro il Cagliari.