Atalanta, Gasperini: «Ottimo punto, faremo bene anche nel ritorno»

«Indubbiamente è un ottimo punto per noi. Carnesecchi ha fatto ottime parate, ma anche noi abbiamo da recriminare, soprattutto con l’occasione di De Ketelaere nel primo tempo. L’errore sul rigore potevamo evitarlo e il gol annullato a Scamacca lascia molti dubbi. Non era facile questa sera. Abbiamo fatto gli stessi falli della Roma, ma noi abbiamo avuto sei ammoniti e loro uno. Questa è una squadra che ha un gruppo molto solido, composta anche da una serie di giovani dai quali ci aspettiamo tante cose buone. L’evoluzione della squadra passa dalla solidità del gruppo e dalla maturazione di questi ragazzi». Così il tecnico dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, ai microfoni di Dazn ha commentato il pareggio per 1-1 contro la Roma.