Atalanta, Gasperini: «Partita dura, ma tutti hanno dato il loro contributo»

«La partita è stata difficile, molto per merito del Monza che l’ha interpretata con energia e attenzione. Nel primo tempo abbiamo sofferto , anche se non ci hanno creato grandi problemi facevamo fatica a costruire situazioni pericolose. Sugli esterni, giocando anche tante partite, avevamo difficoltà. Nel secondo tempo le energie fresche sono state determinanti. Sono felice per Zaniolo , che ha fatto una partita importante. Samardzic e Zappacosta hanno fatto gol, Cuadrado ci ha dato energie e anche Kossounou ha fatto bene. È stata una partita molto importante questa sera».

«Magari le partite fossero tutte come quelle con il Verona e il Genoa. Questa sera tutti quelli che sono entrati hanno portato un contributo determinante. Oggi si gioca in sedici veramente, non più in undici», ha concluso il mister nerazzurro.