Atalanta-Genoa, i convocati: in campo alle 20.45 alla New Balance Arena

Non figurano squalificati, mentre restano in diffida Hien, De Ketelaere e Djimsiti. Indisponibile Bernasconi. Tra i pali spazio a Carnesecchi, affiancato da Rossi e Sportiello. In difesa presenti, tra gli altri, Scalvini, Kolašinac e Kossounou, mentre a centrocampo spiccano de Roon, Éderson, Pašalić e Samardžić. In attacco, Palladino potrà contare su Scamacca, Raspadori, Krstović e Sulemana.