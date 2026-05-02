Atalanta-Genoa, i convocati: in campo alle 20.45 alla New Balance Arena
IL MATCH. Sono 23 i nerazzurri convocati da mister Raffaele Palladino per la sfida tra Atalanta e Genoa, valida per la 35esima giornata della Serie A. Il match è in programma alle 20.45 alla New Balance Arena di Bergamo.
Non figurano squalificati, mentre restano in diffida Hien, De Ketelaere e Djimsiti. Indisponibile Bernasconi. Tra i pali spazio a Carnesecchi, affiancato da Rossi e Sportiello. In difesa presenti, tra gli altri, Scalvini, Kolašinac e Kossounou, mentre a centrocampo spiccano de Roon, Éderson, Pašalić e Samardžić. In attacco, Palladino potrà contare su Scamacca, Raspadori, Krstović e Sulemana.
Di seguito la lista completa dei convocati: Ahanor, Bakker, Bellanova, Carnesecchi, De Ketelaere, de Roon, Djimsiti, Éderson, Hien, Kolašinac, Kossounou, Krstović, Musah, Pašalić, Raspadori, Rossi, Samardžić, Scalvini, Scamacca, Sportiello, Sulemana, Zalewski, Zappacosta.
© RIPRODUZIONE RISERVATA