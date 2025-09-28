Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Domenica 28 Settembre 2025

Atalanta già in allenamento: martedì arriva il Brugge

IN CAMPO. Dopo il pareggio contro la Juventus in Campionato, l’Atalanta si prepara ad affrontare il secondo match in Champions della stagione, contro il Brugge a Bergamo alle 18.45.

Scamacca: per lui allenamento individuale
Scamacca: per lui allenamento individuale

Zingonia

Domenica mattina 28 settembre mister Juric ha diviso la squadra in due gruppi: da una parte i titolari della sfida contro la Juventus, impegnati in un lavoro di scarico, dall’altra chi ha giocato meno minuti o non è sceso in campo all’Allianz Stadium, chiamato a una seduta completa.

Focus sui singoli

Le condizioni dei giocatori restano un tema centrale. Kolašinac si è allenato con la Primavera, mentre Gianluca Scamacca ha seguito un programma individuale a causa dell’infiammazione al ginocchio. Ancora terapie per Hien, il difensore svedese verrà valutato nella rifinitura di lunedì, sicuri assenti Scalvini, Zalewski e Bakker (infortunato).

Per quanto riguarda le scelte ecco qualche ipotesi: spazio a Krstovic, con De Ketelaere e Sulemana che partiranno dal primo minuto alle spalle dell’attaccante montenegrino. In mediana spazio alla coppia De Roon-Pasalic, in difesa non ci saranno cambiamenti: Kossounou e Ahanor scorteranno Djimsiti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
Gianluca Scamacca
Atalanta
Juventus
Brugge