Sport / Bergamo Città
Domenica 28 Settembre 2025
Atalanta già in allenamento: martedì arriva il Brugge
IN CAMPO. Dopo il pareggio contro la Juventus in Campionato, l’Atalanta si prepara ad affrontare il secondo match in Champions della stagione, contro il Brugge a Bergamo alle 18.45.
Zingonia
Domenica mattina 28 settembre mister Juric ha diviso la squadra in due gruppi: da una parte i titolari della sfida contro la Juventus, impegnati in un lavoro di scarico, dall’altra chi ha giocato meno minuti o non è sceso in campo all’Allianz Stadium, chiamato a una seduta completa.
Focus sui singoli
Le condizioni dei giocatori restano un tema centrale. Kolašinac si è allenato con la Primavera, mentre Gianluca Scamacca ha seguito un programma individuale a causa dell’infiammazione al ginocchio. Ancora terapie per Hien, il difensore svedese verrà valutato nella rifinitura di lunedì, sicuri assenti Scalvini, Zalewski e Bakker (infortunato).
Per quanto riguarda le scelte ecco qualche ipotesi: spazio a Krstovic, con De Ketelaere e Sulemana che partiranno dal primo minuto alle spalle dell’attaccante montenegrino. In mediana spazio alla coppia De Roon-Pasalic, in difesa non ci saranno cambiamenti: Kossounou e Ahanor scorteranno Djimsiti.
