Atalanta già in allenamento: martedì arriva il Brugge

Domenica mattina 28 settembre mister Juric ha diviso la squadra in due gruppi: da una parte i titolari della sfida contro la Juventus, impegnati in un lavoro di scarico, dall’altra chi ha giocato meno minuti o non è sceso in campo all’Allianz Stadium, chiamato a una seduta completa.

Focus sui singoli

Le condizioni dei giocatori restano un tema centrale. Kolašinac si è allenato con la Primavera, mentre Gianluca Scamacca ha seguito un programma individuale a causa dell’infiammazione al ginocchio. Ancora terapie per Hien, il difensore svedese verrà valutato nella rifinitura di lunedì, sicuri assenti Scalvini, Zalewski e Bakker (infortunato).