Atalanta, già rientrati alla base gli otto nazionali. Si attendono gli ultimi cinque

Con il rientro dei nazionali, a Zingonia si torna gradualmente alla normalità: martedì 9 settembre sono tornati a lavorare con il gruppo De Ketelaere, Zalewski, Carnesecchi, Maldini e Bellanova, a cui si aggiungono Krstovic, Pasalic e Hien che hanno svolto una seduta differenziata. Attesi per mercoledì Sulemana e Djimsiti, poi tra giovedì e venerdì gli ultimi rientri con Samardzic, Kossounou e Lookman.