Sport / Bergamo Città
Martedì 09 Settembre 2025

Atalanta, già rientrati alla base gli otto nazionali. Si attendono gli ultimi cinque

SERIE A. Dopo una settimana ai minimi termini, l’Atalanta sta tornando a lavorare con un gruppo più folto: nella giornata di martedì 9 settembre sono rientrati Zalewski, , Carnesecchi, Maldini, Bellanova, Krstovic, Pasalic e Hien.

Bellanova e Maldini in azzurro: i due atalantini sono rientrati a Zingonia
(Foto di Figc)

Bergamo

Con il rientro dei nazionali, a Zingonia si torna gradualmente alla normalità: martedì 9 settembre sono tornati a lavorare con il gruppo De Ketelaere, Zalewski, Carnesecchi, Maldini e Bellanova, a cui si aggiungono Krstovic, Pasalic e Hien che hanno svolto una seduta differenziata. Attesi per mercoledì Sulemana e Djimsiti, poi tra giovedì e venerdì gli ultimi rientri con Samardzic, Kossounou e Lookman.

Domenica torna il campionato: l’Atalanta ospiterà a Bergamo il Lecce per la terza giornata di Serie A. Fischio d’inizio alle 15

Nel mirino dei nerazzurri la ripresa del campionato di domenica 14 settembre quando per la terza giornata di Serie A a Bergamo arriverà il Lecce (fischio d’inizio alle 15): non è escluso che fra i convocati per la partita con i salentini ci sia anche Scamacca, rientrato anzitempo dal raduno azzurro perché alle prese con l’infiammazione al ginocchio. Fra giovedì e venerdì si capirà se è possibile un suo ritorno già in Atalanta-Lecce. Dopo la sfida al Lecce tornerà la Champions League: mercoledì 17 settembre il debutto stagionale a Parigi sul campo dei campioni in carica del Psg.

Bergamo
sport
Calcio
Daniel Maldini
Raul Bellanova
Charles De Ketelaere
Atalanta
Psg