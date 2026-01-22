Sport / Bergamo Città
Giovedì 22 Gennaio 2026
Atalanta, giornata di scarico: domenica col Parma può tornare dal 1’ Lookman
CALCIO. Dopo la sconfitta in Champions con l’Athletic, giovedì 22 gennaio mister Palladino ha concesso 24 ore di riposo: venerdì 23 la ripresa in vista del Parma, domenica 25 alla New Balance Arena. Il nigeriano possibile titolare.
Un giorno di scarico per eliminare le tossine del ko con l’Athletic Bilbao e occhi puntati sul Parma. Dopo la sconfitta in Champions League con i baschi, giovedì 22 gennaio Palladino ha concesso 24 ore di riposo alla squadra, dando appuntamento alla mattinata di venerdì 23 per la ripresa.
Nel mirino la gara di domenica 25 contro i ducali alla New Balance Arena (alle 15), e il tentativo di recupero di Bellanova, fuori da un mese e mezzo per la lesione al bicipite femorale. Le chance di recupero del laterale nerazzurro sembrano ridotte, ma una decisione verrà presa a ridosso della gara.
Contro il Parma tornerà a disposizione Raspadori, fuori dalla lista Champions sino alla fine della prima fase, e potrebbe giocare dl 1’ Lookman, in campo nel finale con l’Athletic dopo il rientro dalla Coppa d’Africa.
