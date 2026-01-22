Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Giovedì 22 Gennaio 2026

Atalanta, giornata di scarico: domenica col Parma può tornare dal 1’ Lookman

CALCIO. Dopo la sconfitta in Champions con l’Athletic, giovedì 22 gennaio mister Palladino ha concesso 24 ore di riposo: venerdì 23 la ripresa in vista del Parma, domenica 25 alla New Balance Arena. Il nigeriano possibile titolare.

Ademola Lookman in azione contro l’Athletic Bilbao: dopo essere subentrato a metà ripresa, domenica col Parma il nigeriano potrebbe tornare titolare
Ademola Lookman in azione contro l’Athletic Bilbao: dopo essere subentrato a metà ripresa, domenica col Parma il nigeriano potrebbe tornare titolare
(Foto di Afb)

Un giorno di scarico per eliminare le tossine del ko con l’Athletic Bilbao e occhi puntati sul Parma. Dopo la sconfitta in Champions League con i baschi, giovedì 22 gennaio Palladino ha concesso 24 ore di riposo alla squadra, dando appuntamento alla mattinata di venerdì 23 per la ripresa.

Nel mirino la gara di domenica 25 contro i ducali alla New Balance Arena (alle 15), e il tentativo di recupero di Bellanova, fuori da un mese e mezzo per la lesione al bicipite femorale. Le chance di recupero del laterale nerazzurro sembrano ridotte, ma una decisione verrà presa a ridosso della gara.

Contro il Parma tornerà a disposizione Raspadori, fuori dalla lista Champions sino alla fine della prima fase, e potrebbe giocare dl 1’ Lookman, in campo nel finale con l’Athletic dopo il rientro dalla Coppa d’Africa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Parma
Sport
Calcio
Ademola Lookman
Atalanta
Athletic Bilbao