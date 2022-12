Atalanta, Hateboer sulla via del recupero ma l’influenza mette ko Pasalic

Un sorriso e un piccolo disappunto per Gian Piero Gasperini nella seduta di martedì 27 dicembre, alla ripresa degli allenamenti dopo la sosta natalizia. L’Atalanta ha ritrovato Hans Hateboer che ha lavorato parzialmente col gruppo dopo il forfait nell’amichevole a Siviglia per un fastidio al ginocchio sinistro. L’olandese sembra sulla via del recupero. Ai box è rimasto invece Mario Pasalic , al rientro dopo i Mondiali in Qatar, messo ko dall’influenza.