Atalanta, Hien e Brescianini verso il forfait contro lo Shakthar in Champions

Attesa dall’infermeria in casa Atalanta in vista della gara di Champions League di mercoledì 2 ottobre a Gelsenkirchen (Germania, ore 18,45) contro lo Shakthar Donetsk. Gian Piero Gasperini aspetta l’esito degli esami per Isak Hien e Marco Brescianini, entrambi costretti ai box: lo svedese è alle prese con un risentimento muscolare all’adduttore sinistro, mentre il centrocampista ha dovuto lasciare il campo a Bologna, sabato 28 settembre, per un fastidio al flessore della coscia sinistra.