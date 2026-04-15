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Sport / Bergamo Città Mercoledì 15 Aprile 2026

Atalanta, Hien resta ai box. Scamacca si candida per un posto dal 1’ con la Roma

CALCIO. Lo svedese, Rossi e Sulemana vanno verso il forfait per la gara all’Olimpico, sabato 18 aprile (alle 20,45) contro l’ex Gasperini. In attacco l’azzurro in ballottaggio con Krstovic, ma spera anche Raspadori.

Atalanta, Hien resta ai box. Scamacca si candida per un posto dal 1’ con la Roma
Gianluca Scamacca è rientrato con la Juve potrebbe partire titolare contro la Roma di Gasperini nella sfida cruciale di sabato 18 aprile all’Olimpico (alle 20,45)
(Foto di Afb)

Hien, Rossi e Sulemana restano ai box, Scamacca si candida a un posto da titolare contro la Roma, sabato 18 aprile (alle 20,45) all’Olimpico contro l’ex Gasperini. Non ci sono novità sul fronte infermeria in casa Atalanta: Hien è sempre alle prese con un risentimento al bicipite femorale sinistro, Rossi soffre di pubalgia e Sulemana lamenta un dolore al piede.

Verso la Roma

Quasi certamente tutti e tre resteranno in infermeria per la gara con la Roma, per la quale Scamacca è in ballottaggio con Krstovic per un posto al centro dell’attacco. Anche Raspadori è in corsa, e potrebbe persino insidiare Zalewski per una maglia sulla trequarti, ma l’ex Sassuolo dovrebbe partire dalla panchina.

Per il resto Palladino dovrebbe confermare Djimsiti al centro della difesa, Zappacosta e Bernasconi sugli esterni e Cdk con Zalewski sulla trequarti.

Roma-Atalanta sarà diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro di Genova.

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