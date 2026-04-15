Atalanta, Hien resta ai box. Scamacca si candida per un posto dal 1’ con la Roma
CALCIO. Lo svedese, Rossi e Sulemana vanno verso il forfait per la gara all’Olimpico, sabato 18 aprile (alle 20,45) contro l’ex Gasperini. In attacco l’azzurro in ballottaggio con Krstovic, ma spera anche Raspadori.
Hien, Rossi e Sulemana restano ai box, Scamacca si candida a un posto da titolare contro la Roma, sabato 18 aprile (alle 20,45) all’Olimpico contro l’ex Gasperini. Non ci sono novità sul fronte infermeria in casa Atalanta: Hien è sempre alle prese con un risentimento al bicipite femorale sinistro, Rossi soffre di pubalgia e Sulemana lamenta un dolore al piede.
Verso la Roma
Quasi certamente tutti e tre resteranno in infermeria per la gara con la Roma, per la quale Scamacca è in ballottaggio con Krstovic per un posto al centro dell’attacco. Anche Raspadori è in corsa, e potrebbe persino insidiare Zalewski per una maglia sulla trequarti, ma l’ex Sassuolo dovrebbe partire dalla panchina.
Per il resto Palladino dovrebbe confermare Djimsiti al centro della difesa, Zappacosta e Bernasconi sugli esterni e Cdk con Zalewski sulla trequarti.
Roma-Atalanta sarà diretta dall’arbitro Matteo Marcenaro di Genova.
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