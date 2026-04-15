Atalanta, Hien resta ai box. Scamacca si candida per un posto dal 1’ con la Roma

Hien, Rossi e Sulemana restano ai box, Scamacca si candida a un posto da titolare contro la Roma, sabato 18 aprile (alle 20,45) all’Olimpico contro l’ex Gasperini. Non ci sono novità sul fronte infermeria in casa Atalanta: Hien è sempre alle prese con un risentimento al bicipite femorale sinistro, Rossi soffre di pubalgia e Sulemana lamenta un dolore al piede.