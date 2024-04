Atalanta, Hien e Ruggeri candidati titolari col Liverpool. Tra i pali torna Musso

Hien e Ruggeri verso una maglia da titolari, tra i pali riecco Musso . Prende forma l’Atalanta che affronterà il Liverpool, giovedì 11 aprile ad Anfield (alle 21) nell’andata dei quarti di finale di Europa League. Gian Piero Gasperini ha a disposizione 22 giocatori, compreso l’Under 23 Giovanni Bonfanti ed esclusi Palomino, fuori dalla lista Uefa e non convocato per scelta tecnica a Cagliari, e Giorgio Scalvini, ai box per una lesione al bicipite femorale sinistro rimediata il 30 marzo a Napoli e sicuro assente anche nella gara di ritorno con i Reds, giovedì 18 al Gewiss Stadium.

Scalvini tenterà il recupero per la semifinale di ritorno di Coppa Italia con la Fiorentina, mercoledì 24 aprile, ma intanto al suo posto in difesa ad Anfield Gasp dovrebbe proporre Hien, con Dijmsiti e Kolasinac a completare il reparto. Sugli esterni dovrebbero partire dal 1’ Zappacosta e Ruggeri, mentre in attacco è molto probabile la conferma di Scamacca dal 1’. Dopo la seduta tattica di martedì 9 a Zingonia, mercoledì 10 l’Atalanta volerà in Inghilterra e si allenerà ad Anfield alle 19 italiane.