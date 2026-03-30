Atalanta, Hien salterà la partita di Lecce alla ripresa del campionato

L’Atalanta, alla ripresa del campionato di Serie A, il lunedì di Pasquetta alle 15 sul campo del Lecce, dovrà fare a meno di Isak Hien . Il difensore era rientrato dalla Svezia dopo l’infortunio muscolare alla coscia sinistra subito contro l’Ucraina, costretto a lasciare il ritiro della sua nazionale impegnata nello spareggio mondiale con la Polonia. In un primo momento si era parlato di risentimento muscolare, ma potrebbe esserci una lesione di primo grado al flessore sinistro.

Scamacca migliora

Sarà lui l’osservato speciale alla ripresa degli allenamenti a Zingonia, martedì 31 marzo, dopo tre giorni di riposo. Il centrale svedese sarà rivalutato, ma appunto salterà la trasferta di Lecce. Da valutare anche Gianluca Scamacca: il centravanti, in recupero dalla lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro, si sta allenando con la Nazionale e sembra in miglioramento. In Salento potrebbe partire dalla panchina.