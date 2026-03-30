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Sport / Bergamo Città Lunedì 30 Marzo 2026

Atalanta, Hien salterà la partita di Lecce alla ripresa del campionato

CALCIO SERIE A. L’iniziale diagnosi di risentimento al flessore sinistro potrebbe in realtà essere una lesione di primo grado: per Pasquetta non ce la farà.

Atalanta, Hien salterà la partita di Lecce alla ripresa del campionato
Isak Hien, difensore centrale svedese di anni, terza stagione all’Atalanta
(Foto di Afb)

L’Atalanta, alla ripresa del campionato di Serie A, il lunedì di Pasquetta alle 15 sul campo del Lecce, dovrà fare a meno di Isak Hien. Il difensore era rientrato dalla Svezia dopo l’infortunio muscolare alla coscia sinistra subito contro l’Ucraina, costretto a lasciare il ritiro della sua nazionale impegnata nello spareggio mondiale con la Polonia. In un primo momento si era parlato di risentimento muscolare, ma potrebbe esserci una lesione di primo grado al flessore sinistro.

Scamacca migliora

Sarà lui l’osservato speciale alla ripresa degli allenamenti a Zingonia, martedì 31 marzo, dopo tre giorni di riposo. Il centrale svedese sarà rivalutato, ma appunto salterà la trasferta di Lecce. Da valutare anche Gianluca Scamacca: il centravanti, in recupero dalla lesione muscolo-fasciale all’adduttore destro, si sta allenando con la Nazionale e sembra in miglioramento. In Salento potrebbe partire dalla panchina.

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