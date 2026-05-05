Atalanta, il Milan nel mirino per il settimo posto: Hien potrebbe tornare in difesa
CALCIO. Martedì 5 maggio i nerazzurri si sono allenati in vista della gara di domenica a San Siro (20,45) con i rossoneri. Lo svedese è in ballottaggio con Djimsiti, in attacco Krstovic favorito su Scamacca. Mercoledì 6 squadra a riposo.
Rotta sul Milan nella difesa del settimo posto, l’ultimo utile per le speranze europee a patto che l’Inter batta la Lazio nella finale di Coppa Italia. Martedì 5 maggio l’Atalanta si è allenata a Zingonia in vista della gara di domenica 10 a San Siro contro i rossoneri (alle 20,45).
Ballottaggio al centro
Palladino è alle prese col sicuro forfait di Bernasconi, che prosegue le terapie dopo la lesione di primo-secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Per l’esterno la stagione è virtualmente finita. Per il resto il tecnico dovrebbe avere a disposizione l’intera rosa e potrebbe ritrovare Hien al centro della difesa. Lo svedese è in ballottaggio con Djimsiti per un posto accanto a Scalvini e Ahanor, mentre in mediana Pasalic potrebbe far coppia con Ederson, con de Roon inizialmente in panchina.
Giovedì 7 la ripresa
Nel probabile 3-4-2-1 il ballottaggio al centro dell’attacco Scamacca-Krstovic vede partire favorito il montenegrino che dovrebbe essere sostenuto da De Ketelaere e Raspadori. Mercoledì 6 la squadra rimarrà a riposo. La ripresa è fissata per giovedì 7.
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