Atalanta, il Milan nel mirino per il settimo posto: Hien potrebbe tornare in difesa

Ballottaggio al centro

Palladino è alle prese col sicuro forfait di Bernasconi, che prosegue le terapie dopo la lesione di primo-secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Per l’esterno la stagione è virtualmente finita. Per il resto il tecnico dovrebbe avere a disposizione l’intera rosa e potrebbe ritrovare Hien al centro della difesa. Lo svedese è in ballottaggio con Djimsiti per un posto accanto a Scalvini e Ahanor, mentre in mediana Pasalic potrebbe far coppia con Ederson, con de Roon inizialmente in panchina.