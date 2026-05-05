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Sport / Bergamo Città Martedì 05 Maggio 2026

Atalanta, il Milan nel mirino per il settimo posto: Hien potrebbe tornare in difesa

CALCIO. Martedì 5 maggio i nerazzurri si sono allenati in vista della gara di domenica a San Siro (20,45) con i rossoneri. Lo svedese è in ballottaggio con Djimsiti, in attacco Krstovic favorito su Scamacca. Mercoledì 6 squadra a riposo.

Atalanta, il Milan nel mirino per il settimo posto: Hien potrebbe tornare in difesa
Isak Hien in azione nella gara a Reggio Emilia col Sassuolo. Il difensore svedese è ormai recuperato dopo l’infortunio e potrebbe partire dal 1’ contro il Milan
(Foto di Afb)

Rotta sul Milan nella difesa del settimo posto, l’ultimo utile per le speranze europee a patto che l’Inter batta la Lazio nella finale di Coppa Italia. Martedì 5 maggio l’Atalanta si è allenata a Zingonia in vista della gara di domenica 10 a San Siro contro i rossoneri (alle 20,45).

Ballottaggio al centro

Palladino è alle prese col sicuro forfait di Bernasconi, che prosegue le terapie dopo la lesione di primo-secondo grado del legamento collaterale mediale del ginocchio destro. Per l’esterno la stagione è virtualmente finita. Per il resto il tecnico dovrebbe avere a disposizione l’intera rosa e potrebbe ritrovare Hien al centro della difesa. Lo svedese è in ballottaggio con Djimsiti per un posto accanto a Scalvini e Ahanor, mentre in mediana Pasalic potrebbe far coppia con Ederson, con de Roon inizialmente in panchina.

Giovedì 7 la ripresa

Nel probabile 3-4-2-1 il ballottaggio al centro dell’attacco Scamacca-Krstovic vede partire favorito il montenegrino che dovrebbe essere sostenuto da De Ketelaere e Raspadori. Mercoledì 6 la squadra rimarrà a riposo. La ripresa è fissata per giovedì 7.

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