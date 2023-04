Atalanta, il rientro di Koopmeiners si allontana: probabile forfait col Bologna

Nessun allarme rosso ma si allungano i tempi del rientro di Teun Koopmeiners . Per l’olandese, ai box da un mese per una lesione al bicipite femorale sinistro, non si tratta di una ricaduta e non c’è la necessità di nuovi accertamenti, ma il centrocampista nerazzurro non è ancora pronto per tornare in campo e la sua presenza sabato 8 aprile al Gewiss Stadium contro il Bologna (alle 16,30) sembra improbabile .