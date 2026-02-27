Burger button
Sport / Bergamo Città Venerdì 27 Febbraio 2026

Atalanta, il Sassuolo nel mirino: Palladino potrebbe ritrovare Ederson in mediana. Le date dei prossimi match di Campionato

CALCIO. Domenica primo marzo a Reggio Emilia (alle 15) torna il campionato, con la sfida ai neroverdi. Il brasiliano si candida a un posto da titolare, sperano in una maglia anche Ahanor, Djimsiti, Bellanova e Sulemana.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

José Ederson, qui in azione contro il Borussia Dortmund nell’andata dei playoff, potrebbe rientrare dal 1’ domenica 1 marzo a Reggio Emilia contro il Sassuolo
(Foto di Afb)

Archiviata l’impresa ai playoff di Champions contro il Borussia Dortmund, e in attesa degli ottavi col Bayern, l’Atalanta si rituffa nel campionato in vista della gara di domenica primo marzo a Reggio Emilia contro il Sassuolo (alle 15).

Ai box De Ketelaere e Raspadori (che venerdì 27 febbraio ha ripreso a lavorare individualmente sul campo), contro gli emiliani Palladino sceglierà giocatori e assetto anche in relazione alle energie spese contro il Borussia. A Reggio potrebbe rientrare Ederson, rimasto in panchina contro il Napoli e i tedeschi, e puntano a una maglia da titolare anche Ahanor, Djimsiti, Bellanova e Sulemana.

Sullo sfondo c’è la semifinale di andata di Coppa Italia, mercoledì 4 marzo all’Olimpico (alle 21) contro la Lazio.

Intanto sono usciti gli anticipi e posticipi di Campionato, ecco le date per i match nerazzurri. Sabato 7 marzo, alle 18, l’Atalanta sfida l’Udinese, sabato 14 marzo alle 15 si giocherà Inter-Atalanta, domenica 22 marzo l’Atalanta incontra il Verona alle 15.

Bergamo
Sport
Calcio
Atalanta
Sassuolo