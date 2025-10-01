Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 01 Ottobre 2025

Atalanta in emergenza. Ma dopo la sosta potrebbe ritrovare Scamacca

SERIE A. Sabato 4 ottobre contro il Como tante assenze fra infortunati (nove) e squalifiche (de Roon). A Zingonia però si rivede in campo Scamacca: si punta al rientro dopo la sosta per le nazionali.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Gianluca Scamacca (secondo da sinistra) martedì in tribuna
(Foto di Afb)

All’indomani della preziosissima vittoria contro il Bruges in Champions, mercoledì 1° ottobre l’Atalanta è tornata al lavoro a Zingonia per la consueta seduta di ripresa con il gruppo diviso in due tronconi in base al minutaggio del giorno prima: allenamento regolare per le riserve, di scarico per i titolari. La lista degli infortunati si allunga con gli stop di Kossounou e Bellanova, alle prese con un risentimento al flessore destro e all’adduttore sinistro.

Con il Como emergenza assenze

Segnali positivi, invece, da Scamacca: l’attaccante ha ripreso ad allenarsi individualmente sul campo e l’obiettivo è il rientro dopo la sosta per le nazionali che seguirà la partita di sabato 4 ottobre contro il Como (a Bergamo fischio d’inizio alle 20,45). Contro il Como però l’Atalanta rischia di dover fare meno di dieci giocatori: de Roon è squalificato e, oltre a Kossounou e Bellanova, ci sono altri sette giocatori ai box per infortunio. Tra questi l’unico che sembra aver qualche chance di rientrare è Hien. Assenti certi Scalvini, Zalewski, De Ketelaere, Kolasinac, Bakker e appunto Scamacca. Giovedì a Zingonia è in programma una sessione pomeridiana.

Bergamo
Sport
Calcio
de roon
Kossounou
Bellanova
Atalanta