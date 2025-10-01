Sport / Bergamo Città
Mercoledì 01 Ottobre 2025
Atalanta in emergenza. Ma dopo la sosta potrebbe ritrovare Scamacca
SERIE A. Sabato 4 ottobre contro il Como tante assenze fra infortunati (nove) e squalifiche (de Roon). A Zingonia però si rivede in campo Scamacca: si punta al rientro dopo la sosta per le nazionali.
All’indomani della preziosissima vittoria contro il Bruges in Champions, mercoledì 1° ottobre l’Atalanta è tornata al lavoro a Zingonia per la consueta seduta di ripresa con il gruppo diviso in due tronconi in base al minutaggio del giorno prima: allenamento regolare per le riserve, di scarico per i titolari. La lista degli infortunati si allunga con gli stop di Kossounou e Bellanova, alle prese con un risentimento al flessore destro e all’adduttore sinistro.
Con il Como emergenza assenze
Segnali positivi, invece, da Scamacca: l’attaccante ha ripreso ad allenarsi individualmente sul campo e l’obiettivo è il rientro dopo la sosta per le nazionali che seguirà la partita di sabato 4 ottobre contro il Como (a Bergamo fischio d’inizio alle 20,45). Contro il Como però l’Atalanta rischia di dover fare meno di dieci giocatori: de Roon è squalificato e, oltre a Kossounou e Bellanova, ci sono altri sette giocatori ai box per infortunio. Tra questi l’unico che sembra aver qualche chance di rientrare è Hien. Assenti certi Scalvini, Zalewski, De Ketelaere, Kolasinac, Bakker e appunto Scamacca. Giovedì a Zingonia è in programma una sessione pomeridiana.
© RIPRODUZIONE RISERVATA