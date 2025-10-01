Atalanta in emergenza. Ma dopo la sosta potrebbe ritrovare Scamacca

Con il Como emergenza assenze

Segnali positivi, invece, da Scamacca: l’attaccante ha ripreso ad allenarsi individualmente sul campo e l’obiettivo è il rientro dopo la sosta per le nazionali che seguirà la partita di sabato 4 ottobre contro il Como (a Bergamo fischio d’inizio alle 20,45). Contro il Como però l’Atalanta rischia di dover fare meno di dieci giocatori: de Roon è squalificato e, oltre a Kossounou e Bellanova, ci sono altri sette giocatori ai box per infortunio. Tra questi l’unico che sembra aver qualche chance di rientrare è Hien. Assenti certi Scalvini, Zalewski, De Ketelaere, Kolasinac, Bakker e appunto Scamacca. Giovedì a Zingonia è in programma una sessione pomeridiana.