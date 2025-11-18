Sport / Bergamo Città
Martedì 18 Novembre 2025
Atalanta, inizia l’operazione Napoli: primi rientri dei nazionali a Zingonia
CALCIO. Martedì 18 novembre, alla ripresa della preparazione, il tecnico Palladino ha accolto gli azzurri Bellanova, Carnesecchi e Scamacca, oltre a Djimsiti, Lookman e Samardzic. Sabato il debutto del tecnico a Napoli alle 20,45.
Primi rientri dei nazionali a Zingonia in casa Atalanta. Martedì 18 novembre, alla ripresa degli allenamenti, il tecnico Raffaele Palladino ha accolto in gruppo Bellanova, Carnesecchi e Scamacca,oltre a Djimsiti, Lookman e Samardzic.
Il resto dei nazionali è atteso alla base tra mercoledì 19 e giovedì 20, quasi a ridosso della gara di sabato 22 al Maradona (20,45) contro il Napoli campione d’Italia.
La gara segnerà il debutto sulla panchina nerazzurra e uno speciale ritorno a casa per il napoletano Palladino, che dalla parte opposta ritroverà Antonio Conte, già compagno di squadra alla Juventus nei primi anni di carriera del nuovo allenatore dell’Atalanta.
