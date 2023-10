Atalanta-Inter, ecco come fare con i biglietti

Ecco i settori ed i prezzi dei biglietti per assistere ad Atalanta-Inter. Al costo dei biglietti vanno sommate le commissioni di servizio Vivaticket. Per il settore Curva Nord Pisani è obbligatorio il caricamento in digitale su Dea Card per tutti gli acquisti online. Il settore Curva Nord Pisani è acquistabile in modalità tradizionale solo nei punti vendita di Bergamo e provincia.

Il costo dei biglietti

Curva Nord Pisani € 32

Tribuna Rinascimento Scoperta € 90

Tribuna Rinascimento coperta € 125

Tribuna Centrale € 170

Tribuna d’Onore € 250

Tribuna VIP con hospitality VIP LOUNGE € 390

Acquisto in fase di vendita libera

I tagliandi saranno acquistabili:

– online sul sito https://atalanta.vivaticket.it/ in modalità print@home o con caricamento in digitale su Dea Card;

– in tutti i punti vendita autorizzati Vivaticket su territorio nazionale, per conoscere quali sono clicca qui https://www.vivaticket.it/ita/ricercapv in modalità tradizionale su supporto termico o caricamento in digitale su Dea Card;

– alla biglietteria del Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare (difronte Tribuna Rinascimento) aperta il giorno della partita, sabato 4 novembre, a partire dalle 16.

Nei punti vendita Vivaticket non sarà possibile utilizzare il voucher di rimborso dell’abbonamento 2019/20.

Ogni acquirente potrà comprare fino a 4 biglietti.

Cambio utilizzatore

Per tutte le info sul cambio utilizzatore consultare la pagina dedicata qui.

Biglietteria Gewiss Stadium di viale Giulio Cesare (difronte tribuna rinascimento). Il giorno della partita, sabato 4 novembre, a partire dalle 16 sarà attiva la biglietteria di viale Giulio Cesare (di fronte Tribuna Rinascimento):

– per assistenza in caso di malfunzionamento del biglietto/abbonamento;

– per la vendita di eventuali tagliandi ancora disponibili.

Non verranno effettuati cambi di nominativo.

Settore ospiti

In attesa di disposizioni da parte di ONMS e GOS.

Voucher rimborso abbonamenti 2019-2020

Tutti i tifosi in possesso del voucher di rimborso dell’abbonamento 2019-2020 potranno impiegarlo per l’acquisto dei biglietti, anche intestati ad altre persone, a patto di utilizzare l’account Vivaticket da cui è stato richiesto il voucher. Il voucher può essere quindi sfruttato esclusivamente per gli acquisti online e non presso i punti vendita Vivaticket. Per sfruttare il credito sarà sufficiente in fase di acquisto inserire nell’apposita sezione il Codice voucher presente sul pdf del Voucher stesso.

Per ulteriori informazioni consultare questa pagina.

Si ricorda che il voucher ha validità 36 mesi dalla data di emissione.

Raccomandazioni

Si ricorda a tutti gli intestatari di titolo d’accesso al Gewiss Stadium per assistere ad Atalanta-Inter che:

– l’apertura dei cancelli avverrà indicativamente due ore prima dell’inizio della gara;

– è consigliato raggiungere l’ingresso indicato sul proprio biglietto o segnaposto in anticipo rispetto all’inizio dell’evento, al fine di evitare lunghe code ed assembramenti derivanti dalle necessarie operazioni di controllo nelle aree di prefiltraggio del Gewiss Stadium;

– è obbligatorio per ciascun titolare assistere all’incontro dal posto assegnato in fase di acquisto ed indicato sul biglietto.

Sarà consentito l’accesso esclusivamente ai tifosi in possesso di:

– valido biglietto/abbonamento tradizionale o Dea Card con associato il segnaposto dell’abbonamento o del biglietto caricato in digitale;

– valido documento di identità;