Sport / Bergamo Città
Venerdì 17 Ottobre 2025

Atalanta, Juric col dilemma delle punte: Scamacca verso la panchina

CALCIO. Il rientro di De Ketelaere e del centravanti regala abbondanza di scelte in attacco al tecnico nerazzurro per la gara contro la Lazio, domenica 19 ottobre (alle 18) alla New Balance Arena. Tornano Zalewski e de Roon

Charles De Ketelaere con la maglia del Belgio contro il Galles. L'attaccante nerazzurro è pronto a rientrare e si candida a un posto da titolare con la Lazio
Charles De Ketelaere con la maglia del Belgio contro il Galles. L’attaccante nerazzurro è pronto a rientrare e si candida a un posto da titolare con la Lazio
(Foto di Ansa)

Dall’emergenza all’abbondanza. Dilemma attacco in casa Atalanta in vista della gara contro la Lazio, domenica 19 ottobre (alle 18) alla New Balance Arena. È l’effetto del rientro di De Ketelaere e Scamacca tra i giocatori a disposizione di Ivan Juric che ora deve sciogliere il nodo dell’assetto e della composizione del reparto avanzato.

Ancora ai box Bellanova e Kossounou, più i lungodegenti Kolasinac e Bakker, il tecnico nerazzurro ritrova anche de Scalvini e Zalewski oltre a de Roon, che ha scontato il turno di squalifica. Il rientro del capitano in mediana dovrebbe far traslocare Pasalic, candidato a giocare sulla trequarti nel possibile 3-4-1-2 alle spalle di uno tra De Ketelaere e Samardzic e di Lookman o Sulemana. Scamacca dovrebbe partire dalla panchina così come Krstovic, con Zalewski a sinistra e Zappacosta a destra.

In difesa, davanti a Carnesecchi, probabile la conferma del trio Djimsiti-Hien-Ahanor. Sabato 18 seduta pomeridiana.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Sport
Calcio
De Ketelaere
Ivan Juric
de roon
Atalanta