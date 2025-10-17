Atalanta, Juric col dilemma delle punte: Scamacca verso la panchina

Dall’emergenza all’abbondanza. Dilemma attacco in casa Atalanta in vista della gara contro la Lazio, domenica 19 ottobre (alle 18) alla New Balance Arena. È l’effetto del rientro di De Ketelaere e Scamacca tra i giocatori a disposizione di Ivan Juric che ora deve sciogliere il nodo dell’assetto e della composizione del reparto avanzato.

Ancora ai box Bellanova e Kossounou, più i lungodegenti Kolasinac e Bakker, il tecnico nerazzurro ritrova anche de Scalvini e Zalewski oltre a de Roon, che ha scontato il turno di squalifica. Il rientro del capitano in mediana dovrebbe far traslocare Pasalic, candidato a giocare sulla trequarti nel possibile 3-4-1-2 alle spalle di uno tra De Ketelaere e Samardzic e di Lookman o Sulemana. Scamacca dovrebbe partire dalla panchina così come Krstovic, con Zalewski a sinistra e Zappacosta a destra.