Sport / Bergamo Città
Sabato 27 Settembre 2025

Atalanta, Juric: «Grande rammarico, abbiamo avuto occasioni per chiuderla»

POST GARA. Dopo il pareggio per 1-1 a Torino con la Juve le parole del mister nerazzurro.

Ivan Juric, l’allenatore dell’Atalanta all’Allianz Stadium di Torino durante il match con la Juve. L’Atalanta ha pareggiato 1-1 con gol di Sulemana al 45’+1’ e pareggio di Cabal al 78’
(Foto di Afb)

Torino

«Nei primi venti minuti hanno giocato meglio loro, soprattutto sui rimpalli, dopo c’è stato un grande rammarico, abbiamo avuto 3-4 situazioni in cui potevamo chiuderla. Non c’era la sensazione di poter prendere gol, ma sono molto contento per il gioco e per lo spirito». Lo ha dichiarato ai microfoni di Dazn il tecnico dell’Atalanta, Ivan Juric, dopo il pareggio per 1-1 in casa della Juventus.

«Sono soddisfatto, ci mancano due punti col Pisa, sarebbe stato perfetto come cammino nel caso in cui li avessimo conquistati. Oggi avevamo tanti giocatori fuori, ci sono state prestazioni molto buone, siamo soddisfatti, ora già pensiamo al Bruges. Ci ricordiamo dello scorso anno, vogliamo fare una bella partita.

Le prestazioni di Ahanor e Sulemana

Ahanor? Ha fatto già bene a Parigi, è molto sveglio, non molla, mi ha fatto una grandissima impressione in questi tre mesi, deve rimanere lucido mentalmente, ma non ho dubbi su questo». Il tecnico ha poi aggiunto il suo parere su Sulemana: «A Southampton era fuori squadra, ma secondo me ha grandissimi margini di miglioramento, può migliorare in certe scelte, ma anche lui vuole lavorare tanto. Ha un bel posizionamento, ti puoi fidare di lui, fa pure il lavoro sporco in difesa».

Juric sulle passate stagioni

Juric ha poi concluso parlando del scorsa stagione: «Per anni ho fatto molto bene, lo scorso anno è stato brutto dal punto di vista dei risultati. Ma Roma è stata meravigliosa, c’erano grandi giocatori, un ambiente difficilissimo per me, ero buttato lì da solo, ma mi sento rafforzato, più bravo rispetto a quando sono uscito da Torino. Io accetto tutto, voglio allenare i ragazzi e cercare di fare bene».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

