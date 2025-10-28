Atalanta, Juric: «Non c’è stata partita, meritavamo la vittoria»

«Oggi l’Atalanta è stata il triplo del Milan, non c’è stata partita, abbiamo dominato in un lungo e in largo, eravamo l’unica squadra che meritava di vincere. Peccato perché questa squadra merita più punti, se ci crediamo ci arriveremo». Lo ha dichiarato ai microfoni di Dazn il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric dopo l’1-1 maturato contro il Milan.

«Penso che abbiamo fatto benissimo, abbiamo creato occasioni, la squadra ha interpretato la gara nel modo giusto. Bisogna credere fortemente in ciò che stiamo facendo, ci sbloccheremo, la fortuna cambierà».

