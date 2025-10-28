Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 28 Ottobre 2025

Atalanta, Juric: «Non c’è stata partita, meritavamo la vittoria»

POST GARA. Le parole del mister nerazzurro dopo la gara con il Milan a Bergamo, finita 1-1.

Ivan Juric martedì 28 ottobre durante Atalanta-Milan, finita 1-1.
Ivan Juric martedì 28 ottobre durante Atalanta-Milan, finita 1-1.
(Foto di Afb)

Bergamo

«Oggi l’Atalanta è stata il triplo del Milan, non c’è stata partita, abbiamo dominato in un lungo e in largo, eravamo l’unica squadra che meritava di vincere. Peccato perché questa squadra merita più punti, se ci crediamo ci arriveremo». Lo ha dichiarato ai microfoni di Dazn il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric dopo l’1-1 maturato contro il Milan.

«Penso che abbiamo fatto benissimo, abbiamo creato occasioni, la squadra ha interpretato la gara nel modo giusto. Bisogna credere fortemente in ciò che stiamo facendo, ci sbloccheremo, la fortuna cambierà».

Il giudizio sulla prestazione di Lookman

«Lookman? Sul campo di allenamento e nella partita è uno spettacolo, è un vincente, sono molto contento per lui, oggi ha fatto una grande partita. Spero che questo pari possa darci tanto in termini di autostima, cominciamo ad essere competitivi, abbiamo stradominato tante partite, non siamo riusciti a vincere la gare, ma sono sicuro che con queste caratteristiche faremo bene».

