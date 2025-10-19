Burger button
Sport / Bergamo Città
Domenica 19 Ottobre 2025

Atalanta, Juric: «Ottima gara, rammarico per risultato, ma non preoccupato»

L’INTERVISTA. Le parole del mister alla fine della gara pareggiata 0-0 in casa contro la Lazio.

Juric alla fine di Atalanta-Lazio al New Balance Stadium, finita 0-0
Juric alla fine di Atalanta-Lazio al New Balance Stadium, finita 0-0
(Foto di Afb)

Bergamo

«Non sono preoccupato, ma soddisfatto della prestazione. Abbiamo un grande rammarico, i ragazzi hanno fatto una partita splendida: meritavano un altro risultato». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric, ai microfoni di Sky Sport, dopo lo 0-0 maturato in casa contro la Lazio.

«Nel secondo tempo abbiamo creato il mondo - ha aggiunto -: la squadra sta bene. Nella ripresa è stato un ’miracolo lorò non averla vinta; non li abbiamo mai fatti ripartire. È mancato soltanto il gol. Scamacca lo aspettiamo, voglio recuperarlo il prima possibile: quando sta bene fa la differenza. Ciò vale anche Krstovic: sono due giocatori importanti. Sono contento e soddisfatto di tutti, mi dispiace per il risultato, non è la prima volta. Statisticamente parlando c’è stato un abisso: abbiamo concesso davvero poco. Penso che se continuiamo così troveremo punti da altre parti».

Bergamo
Sport
Calcio
Ivan Juric
Atalanta
lazio
Sky Sport