Atalanta, Juric: «Ottima gara, rammarico per risultato, ma non preoccupato»

«Non sono preoccupato, ma soddisfatto della prestazione. Abbiamo un grande rammarico, i ragazzi hanno fatto una partita splendida: meritavano un altro risultato». Lo ha dichiarato il tecnico dell’Atalanta Ivan Juric , ai microfoni di Sky Sport, dopo lo 0-0 maturato in casa contro la Lazio.

«Nel secondo tempo abbiamo creato il mondo - ha aggiunto -: la squadra sta bene. Nella ripresa è stato un ’miracolo lorò non averla vinta; non li abbiamo mai fatti ripartire. È mancato soltanto il gol. Scamacca lo aspettiamo, voglio recuperarlo il prima possibile: quando sta bene fa la differenza. Ciò vale anche Krstovic: sono due giocatori importanti. Sono contento e soddisfatto di tutti, mi dispiace per il risultato, non è la prima volta. Statisticamente parlando c’è stato un abisso: abbiamo concesso davvero poco. Penso che se continuiamo così troveremo punti da altre parti».