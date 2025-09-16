Sport / Bergamo Città
Martedì 16 Settembre 2025
Atalanta, Juric più prudente col Psg: Pasalic trequartista, torna Djimsiti
CALCIO. Contro i campioni dell’ultima Champions il tecnico nerazzurro dovrebbe avanzare il croato alle spalle delle punte e inserire Musah o Brescianini in mediana. In difesa l’albanese in pole, dubbio Hien-Kossounou
Un dubbio in attacco e uno in difesa in casa Atalanta alla vigilia della prima sfida stagionale in Champions League, mercoledì 17 settembre al Parco dei Principi di Parigi (alle 21) contro il Psg. Di fronte ai campioni in carica Ivan Juric potrebbe varare un assetto più prudente, avanzando Pasalic sulla linea o alle spalle degli attaccanti De Ketelaere e Krstovic. Con il croato in versione più offensiva, Juric dovrebbe passare al 3-4-1-2 con l’inserimento di uno tra Musah e Brescianini in mediana accanto a de Roon.
Psg-Atalanta, le ultime
In difesa dovrebbe tornare Djimsiti accanto a Scalvini e Hien, ma Kossounou potrebbe rientrare in gioco dal 1’ nel caso di rinuncia a Hien e trasloco di Djimsiti al centro della linea. Per il resto Juric dovrebbe confermare Carnesecchi in porta, Bellanova e Zalewski sugli esterni, con Zappacosta prima alternativa. Fuori Scamacca, Ederson, Kolasinac e Bakker, oltre a Lookman, tra i 23 convocati ci sono anche i giovani Obric e Camara.
© RIPRODUZIONE RISERVATA