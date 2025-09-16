Burger button
Sport / Bergamo Città
Martedì 16 Settembre 2025

Atalanta, Juric più prudente col Psg: Pasalic trequartista, torna Djimsiti

CALCIO. Contro i campioni dell’ultima Champions il tecnico nerazzurro dovrebbe avanzare il croato alle spalle delle punte e inserire Musah o Brescianini in mediana. In difesa l’albanese in pole, dubbio Hien-Kossounou

Mario Pasalic in azione nella gara contro il Parma. Il jolly croato, che ha raggiunto 300 presenze con la maglia dell’Atalanta in occasione della gara contro il Lecce, potrebbe giocare da trequartista o da mezzapunta mercoledì 17 al Parco dei Principi contro il Psg nella prima stagionale in Champions League
(Foto di Afb)

Un dubbio in attacco e uno in difesa in casa Atalanta alla vigilia della prima sfida stagionale in Champions League, mercoledì 17 settembre al Parco dei Principi di Parigi (alle 21) contro il Psg. Di fronte ai campioni in carica Ivan Juric potrebbe varare un assetto più prudente, avanzando Pasalic sulla linea o alle spalle degli attaccanti De Ketelaere e Krstovic. Con il croato in versione più offensiva, Juric dovrebbe passare al 3-4-1-2 con l’inserimento di uno tra Musah e Brescianini in mediana accanto a de Roon.

Psg-Atalanta, le ultime

In difesa dovrebbe tornare Djimsiti accanto a Scalvini e Hien, ma Kossounou potrebbe rientrare in gioco dal 1’ nel caso di rinuncia a Hien e trasloco di Djimsiti al centro della linea. Per il resto Juric dovrebbe confermare Carnesecchi in porta, Bellanova e Zalewski sugli esterni, con Zappacosta prima alternativa. Fuori Scamacca, Ederson, Kolasinac e Bakker, oltre a Lookman, tra i 23 convocati ci sono anche i giovani Obric e Camara.

