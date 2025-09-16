Atalanta, Juric più prudente col Psg: Pasalic trequartista, torna Djimsiti

Un dubbio in attacco e uno in difesa in casa Atalanta alla vigilia della prima sfida stagionale in Champions League, mercoledì 17 settembre al Parco dei Principi di Parigi (alle 21) contro il Psg . Di fronte ai campioni in carica Ivan Juric potrebbe varare un assetto più prudente, avanzando Pasalic sulla linea o alle spalle degli attaccanti De Ketelaere e Krstovic. Con il croato in versione più offensiva, Juric dovrebbe passare al 3-4-1-2 con l’inserimento di uno tra Musah e Brescianini in mediana accanto a de Roon.

Psg-Atalanta, le ultime

In difesa dovrebbe tornare Djimsiti accanto a Scalvini e Hien, ma Kossounou potrebbe rientrare in gioco dal 1’ nel caso di rinuncia a Hien e trasloco di Djimsiti al centro della linea. Per il resto Juric dovrebbe confermare Carnesecchi in porta, Bellanova e Zalewski sugli esterni, con Zappacosta prima alternativa. Fuori Scamacca, Ederson, Kolasinac e Bakker, oltre a Lookman, tra i 23 convocati ci sono anche i giovani Obric e Camara.