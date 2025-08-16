Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Sport / Bergamo Città
Sabato 16 Agosto 2025

Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson

IN CAMPO. Atalanta, ci siamo. Stasera 16 agosto alle ore 20,45 (in tv su Dazn) c’è Atalanta-Juventus: non è ancora campionato ma è un match amatissimo dai bergamaschi, il Trofeo Achille e Cesare Bortolotti.

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Mister juric durante un allenamento dell’Atalanta
Mister juric durante un allenamento dell’Atalanta
(Foto di Magni)

Bergamo

Una sorta di prima prova con un’Atalanta che cerca conferme, continuità e stabilità dopo i 9 anni di Gasp e il nuovo mister Juric: c’è grande l’attesa di vedere quindi all’opera l’Atalanta versione 2025/2026.

Allo stadio di Bergamo c’è quindi la Juventus di Tudor e il Trofeo Bortolotti (con i rigori a decidere la sfida in caso di parità al 90’), a una settimana circa dall’esordio in campionato (la «prima» è in programma a Bergamo contro il Pisa domenica 24 agosto alle 20,45), sarà un’occasione per alcune verifiche. Per esempio si attendono segnali di passi avanti sul piano della brillantezza atletica.

Sul piano tattico la Juve, con la fantasia di Yildiz, l’esplosività del nuovo puntero Jonathan David, e la rapidità di Conceição, rappresenta un banco di prova decisamente attendibile per le retrovie nerazzurre troppo flagellate dal Colonia (4 gol presi) e anche nel 3–3 con l’Nk Opatija il giorno seguente.

E vedremo se in mezzo al campo Tudor affiderà la cabina di regia al grande ex Teun Koopmeiners bersagliato da fischi al suo primo ritorno a Bergamo in maglia Juve dopo le note vicende di mercato dell’estate scorsa. L’olandese dovrebbe comunque partire dalla panchina.

In casa nerazzurra in attacco si attendono progressi anche come spirito d’iniziativa da parte dei vari Maldini e De Ketelaere, mentre Kamaldeen Sulemana ha già mostrato lampi interessanti.

Ederson fuori

Non sarà della partita Ederson che ha un ginocchio dolorante. Non ci si può sbilanciare soprattutto in vista della prima di campionato di domenica 24 agosto. Potrebbe essere a rischio per il Pisa. L’Atalanta, contro la Juve, potrebbe scendere in campo con Carnesecchi tra i pali, Kossounou, Hien e Scalvini in difesa, Bellanova e Zappacosta sulle fasce con de Roon e Pasalic in mediana. Davanti, nel 3-4-2-1, dovrebbero partite Cdk e Sulemana alle spalle di Scamacca oppure Samardzic e Sulemana con Cdk centravanti di movimento inizialmente, e Scamacca dentro nella ripresa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
sport
Calcio
Kamaldeen Sulemana
Achille Trofeo
Cesare Bortolotti
Jonathan David
Juventus
Atalanta
Teun Koopmeiners