Atalanta-Juve per il Trofeo Bortolotti: test per il campionato senza Ederson

Allo stadio di Bergamo c’è quindi la Juventus di Tudor e il Trofeo Bortolotti (con i rigori a decidere la sfida in caso di parità al 90’), a una settimana circa dall’esordio in campionato (la «prima» è in programma a Bergamo contro il Pisa domenica 24 agosto alle 20,45 ), sarà un’occasione per alcune verifiche. Per esempio si attendono segnali di passi avanti sul piano della brillantezza atletica.

Ederson fuori

Non sarà della partita Ederson che ha un ginocchio dolorante. Non ci si può sbilanciare soprattutto in vista della prima di campionato di domenica 24 agosto. Potrebbe essere a rischio per il Pisa. L’Atalanta, contro la Juve, potrebbe scendere in campo con Carnesecchi tra i pali, Kossounou, Hien e Scalvini in difesa, Bellanova e Zappacosta sulle fasce con de Roon e Pasalic in mediana. Davanti, nel 3-4-2-1, dovrebbero partite Cdk e Sulemana alle spalle di Scamacca oppure Samardzic e Sulemana con Cdk centravanti di movimento inizialmente, e Scamacca dentro nella ripresa.