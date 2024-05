Atalanta, per la Juventus si scalda Lookman. Ballottaggio Scalvini-Pasalic

L’Atalanta si avvicina alla finale di Coppa Italia contro la Juventus, in programma mercoledì 15 maggio alle 21 all’Olimpico, dovendo fronteggiare tre assenze, già ampiamente annunciate. Quella più pesante riguarda lo squalificato bomber Scamacca. Rispetto alla formazione che ha strapazzato la Roma, nel reparto d’attacco il suo posto dovrebbe essere preso da Lookman, che davanti, nel 3-4-1-2, farà coppia con De Ketelaere. Per il resto, dovrebbe stare fuori uno fra tra Scalvini e Pasalic: se gioca il difensore la coppia di centrali di centrocampo sarà Ederson-de Roon. Se invece verrà schierato il croato sarà lui ad affiancare il brasiliano in mezzo, con de Roon ad arretrare in difesa e Scalvini in panchina. Verso la conferma, rispetto al match con la Roma, Carnesecchi fra i pali, Djimsiti e Hien in difesa, i già citati de Roon ed Ederson, poi Ruggeri, Koopmeiners e Cdk. Sulla fascia pronto a rientrare Zappacosta per Hateboer.