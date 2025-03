Atalanta, con la Juventus verso il 3-4-1-2: Pasalic trequartista, rischia De Ketelaere

Missione Juventus per Isak Hien. Il difensore svedese dell’Atalanta, fermo da un paio di settimane per una lesione all’adduttore, è a caccia del recupero per la sfida contro i bianconeri, domenica 9 marzo a Torino (alle 20,45), dopo aver saltato la gara di ritorno dei playoff di Champions contro il Bruges e gli impegni di campionato contro Empoli e Venezia.