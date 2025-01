Atalanta, Kolasinac e Bellanova ci saranno a Udine. Tempi più lunghi per Retegui e Cuadrado

Kolasinac e Bellanova a Udine, dove si giocherà l’ultima giornata d’andata, saranno regolarmente disponibili. L’Atalanta ha recuperato due giocatori che però in realtà non erano infortunati in modo serio, nel senso che il bosniaco aveva rimediato una contusione alla caviglia contro l’Inter, mentre l’italiano aveva saltato la Supercoppa italiana soltanto per motivi precauzionali, con un fastidio al ginocchio. I due hanno lavorato senza problemi nella seduta di Zingonia che ha segnato la ripresa della preparazione dopo il ko in Supercoppa contro l’Inter e il riposo concesso da mister Gasperini.