Atalanta, Kolasinac in dubbio in Coppa Italia col Milan. Toloi cerca il recupero

Sead Kolasinac tiene in allarme l’Atalanta in vista dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Milan, mercoledì 10 gennaio a San Siro (alle 21). Domenica 7 all’Olimpico il difensore bosniaco è uscito zoppicando dal campo al 34’ st della gara contro la Roma. Sulle prime sembrava che si trattasse degli effetti di una contusione dopo uno scontro di gioco, ma non è chiaro se l’acciacco riguardi la caviglia, il tendine o un muscolo. Martedì 8 il quadro dell’infortunio e di conseguenza i tempi di recupero dovrebbero essere definiti.

Se Kolasinac dovesse dare forfait per la sfida di Coppa, contro il Milan Gasperini potrebbe far esordire dal 1’ il neo-acquisto Hien, subentrato nel finale a Roma, o scegliere una soluzione consolidata, rilanciando Palomino o arretrando de Roon in difesa.

Adopo recuperato