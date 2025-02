Atalanta, Kolasinac e Lookman migliorano: chance di recupero col Bruges

Primi sorrisi dall’infermeria in casa Atalanta in vista della sfida di ritorno di Champions League contro il Bruges, martedì 18 febbraio (alle 21) al Gewiss Stadium. Domenica 16 Kolasinac e Lookman, ai box per infortuni muscolari, hanno svolto una parte dell’allenamento con la squadra e per entrambi crescono le chance di convocazione per la gara contro i belgi. La decisione definitiva in ogni caso verrà presa dopo la seduta di lunedì 17.