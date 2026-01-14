Atalanta, Kolasinac verso la convocazione col Pisa. C’è Kossounou

Mercoledì 14 Kolasinac si è allenato parzialmente in gruppo e se l’allenamento di giovedì 15 dovesse dare le attese conferme, il bosniaco potrebbe essere convocato per Pisa, partendo presumibilmente dalla panchina così come Kossounou, rientrato mercoledì 14 a Zingonia dopo l’avventura in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio.

Spera anche Bellanova (lesione al bicipite femorale), ma le sue chance di convocazione sono ridotte. Fuori Djimsiti, assente Lookman, Palladino dovrebbe confermare l’ossatura della formazione che ha battuto il Torino, con Hien al centro della difesa accanto a Scalvini e Ahanor, e Scamacca al centro dell’attacco, con il supporto di De Ketelaere e Zalewski.