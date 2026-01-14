Burger button
Sport / Bergamo Città
Mercoledì 14 Gennaio 2026

Atalanta, Kolasinac verso la convocazione col Pisa. C’è Kossounou

CALCIO. Mercoledì 14 gennaio il difensore si è allenato parzialmente in gruppo e potrebbe essere disponibile per la gara di venerdì 16 all’Arena Garibaldi (20,45). L’ivoriano è rientrato a Zingonia, Bellanova verso il forfait.

Sead Kolasinac, 32 anni, è rimasto ai box per un problema al collaterale mediale: il bosniaco è in progresso e dovrebbe partire dalla panchina venerdì 16 a Pisa
(Foto di Afb)

Kolasinac va verso Pisa, Bellanova continua a correre in salita. In vista della gara di venerdì 16 all’Arena Garibaldi (alle 20,45) contro i nerazzurri toscani, l’Atalanta n Toscana potrebbe ritrovare il difensore bosniaco, alle prese con un problema al collaterale mediale che lo ha costretto a saltare le ultime due partite.

Mercoledì 14 Kolasinac si è allenato parzialmente in gruppo e se l’allenamento di giovedì 15 dovesse dare le attese conferme, il bosniaco potrebbe essere convocato per Pisa, partendo presumibilmente dalla panchina così come Kossounou, rientrato mercoledì 14 a Zingonia dopo l’avventura in Coppa d’Africa con la Costa d’Avorio.

Spera anche Bellanova (lesione al bicipite femorale), ma le sue chance di convocazione sono ridotte. Fuori Djimsiti, assente Lookman, Palladino dovrebbe confermare l’ossatura della formazione che ha battuto il Torino, con Hien al centro della difesa accanto a Scalvini e Ahanor, e Scamacca al centro dell’attacco, con il supporto di De Ketelaere e Zalewski.

