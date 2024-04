Atalanta, Kolasinac verso il rientro. Si scaldano Lookman e Miranchuk

Segnali confortanti per Kolasinac. Domenica 14 aprile il difensore bosniaco, costretto a saltare la gara con il Liverpool per un risentimento muscolare all’adduttore sinistro, ha svolto una parte dell’allenamento con la squadra e le chance di recupero per la gara di lunedì 15 contro il Verona al Gewiss Stadium (ore 20,45) sono in rialzo. Sarà decisiva comunque la rifinitura nella mattinata di lunedì: se non ci saranno contrordini Kolasinac dovrebbe far parte dei convocati e potrebbe persino giocare dal 1’ vista l’assenza in difesa di Scalvini e la prova poco convincente di Toloi a Cagliari. Se invece Kolasinac non dovesse superare il test, Gasp potrebbe rilanciare dal 1’ proprio Toloi accanto a Hien e Djimsiti. Più remota l’ipotesi di un arretramento di Ruggeri, favorito a sinistra.