Atalanta, Koop c’è, De Ketelaere no: Pasalic in pole contro il Napoli

Koopmeiners c’è, De Ketelaere no. Come previsto l’olandese figura nella lista dei 23 giocatori convocati da Gian Piero Gasperini per la gara di sabato 30 al Maradona (ore 12,30) contro il Napoli. Koop ha recuperato dal guaio muscolare al polpaccio sinistro accusato in nazionale ed è stato arruolato per la trasferta di Napoli. Niente da fare invece per Cdk: il belga è alle prese con i postumi distrattivi all’adduttore sinistro e deve dare forfait ma Gasp spera di poterlo recuperare per la semifinale d’andata di Coppa Italia, mercoledì 3 aprile al Franchi contro la Fiorentina.