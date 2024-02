Atalanta, Koop a grandi passi verso il Genoa. Hien resta in dubbio

Gian Piero Gasperini e l’Atalanta possono sorridere: Teun Koopmeiners è sempre più vicino al rientro. L’olandese, ai box contro Udinese e Lazio per una ferita al malleolo della caviglia sinistra, è pronto a tornare in campo: mercoledì 7 febbraio ha svolto la maggior parte dell’allenamento con la squadra e la sua presenza domenica 11 febbraio a Genova contro il Genoa (alle 18) è altamente probabile. Buone notizie anche per Adopo, che si è allenato in gruppo, mentre resta in dubbio Hien, alle prese con una lesione al bicipite femorale: il difensore svedese sarà valutato nei prossimi giorni.