Atalanta, Koopmeiners è in gruppo: con la Cremonese si spera anche per Djimsiti

Un sorriso per l’Atalanta alla ripresa degli allenamenti: Teun Koopmeiners . Lunedì 27 marzo l’olandese si è allenato con i compagni nella seduta di ripresa dopo due giorni di riposo, svolgendo parte della sessione con il gruppo. Dopo aver saltato le ultime due partite prima della sosta, le gare contro Napoli ed Empoli per l’infortunio muscolare rimediato contro l’Udinese, Koopmeiners si candida al rientro sabato primo aprile contro la Cremonese allo Zini (ore 15). Con lui sperano nel recupero per la gara di Cremona Berat Djimsiti , che ha ricominciato il lavoro sul campo, e Lukas Vorlicky , che continua ad allenarsi a parte per un guaio al ginocchio sinistro ma dovrebbe tornare in gruppo a breve.