Atalanta, Koopmeiners resta ai box. In quattro per tre posti in attacco

Niente da fare per Teun Koopmeiners. L’olandese, alle prese con una ferita al malleolo della caviglia sinistra, non ha recuperato e non compare tra i 22 convocati di Gian Piero Gasperini per la partita contro la Lazio, domenica 4 febbraio al Gewiss Stadium (ore 18).Ai box restano anche Adopo (mal di schiena) e Palomino, messo ko da un infortunio muscolare al bicipite femorale destro e atteso dagli accertamenti strumentali. Contro la Lazio mancheranno anche Hien (lesione al bicipite femorale sinistro) e Lookman, atteso con la Nigeria dalla semifinale della Coppa d’Africa.

Il rebus dell’attacco

Tra i 22 convocati figurano anche i giovani Bonfanti e Mendicino, ma i dubbi di Gasp riguardano l’attacco. Nel 3-4-1-2 in quattro si giocano tre posti: Pasalic, De Ketelaere, Scamacca e Miranchuk. Pasalic dovrebbe essere il vice-Koopmeiners designato e parte favorito per il ruolo di trequartista. Davanti a lui Cdk e Scamacca sembrano in pole, ma Miranchuk ha dimostrato di essere in ottime condizioni e si gioca buone carte.