Atalanta, Koopmeiners rientra a Bergamo per un problema muscolare

L’Atalanta attende l’esito della risonanza magnetica alla quale il Koop è stato sottoposto nelle scorse ore in Olanda: Koop sarà mercoledì 11 ottobre in Italia e verrà visitato dallo staff medico nerazzurro in modo da poter formulare una diagnosi. Il giocatore non aveva giocato dal 1’ contro la Lazio a causa di un affaticamento, entrando nella ripresa, e a fine partita non aveva lamentato particolari problemi volando in l’Olanda. Nel ritiro olandese gli è stato riscontrato il problema e naturalmente la speranza è che sia un guaio lieve. Per ora si può parlare di risentimento muscolare.