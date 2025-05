Atalanta, Kossounou al lavoro con la squadra. Posch e Palestra ancora a parte

Kossounou sì, Posch e Palestra forse. Mercoledì 7 maggio alla ripresa degli allenamenti, il difensore ivoriano (uscito nell’intervallo domenica a Monza) ha lavorato con il gruppo e sarà regolarmente a disposizione lunedì 12 nel posticipo contro la Roma (al Gewiss Stadium fischio d’inizio alle 20,45), mentre il difensore austriaco e il giovane esterno stanno ancora lavorando per recuperare dai rispettivi infortuni e sono in forse. Con Hien squalificato e i due lungodegenti (Scalvini e Kolasinac) che si rivedranno solo nella prossima stagione, inevitabilmente i riflettori in questa settimana saranno puntati sulla difesa. Il lavoro dei nerazzurri proseguirà giovedì con un allenamento pomeridiano.