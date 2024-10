Atalanta, Kossounou e Hien ci sono, Djimsiti no. Tridente d’attacco col Genoa

Hien e Kossonou sono recuperati, Djimsiti non ce la fa . L’Atalanta recupera due difensori su tre per la gara di sabato 5 ottobre al Gewiss Stadium (ore 18) contro il Genoa . Nella lista dei 22 convocati da Gian Piero Gasperini figurano sia l’ivoriano sia lo svedese che ha recuperato in anticipo rispetto alle previsioni. Resta ai box Djimsiti, alle prese con un fastidio all’anca rimediato nella gara di Champions con lo Shakhtar.

Sul fronte formazione, i principali dubbi di Gasp sono legati alla difesa. Nel probabile caso in cui Kossounou e Hien siano in campo dal 1’, il trio arretrato dovrebbe essere completato da Kolasinac, con de Roon-Ederson in mediana, Bellanova e Zappacosta esterni e il tridente De Ketelaere-Retegui-Lookman in attacco, con Samardzic quarto incomodo. In caso di forfait di uno tra Kossounou e Hien, allora Gasp potrebbe arretrare in difesa de Roon e inserire in mediana Pasalic.